俳優の長濱ねる（27）のソファでくつろぐ無防備な姿や、素肌を見せた装いに、絶賛のコメントが寄せられている。【映像】長濱ねる、「野生児」と話題の水着姿これまで、SNSで、色気あふれるワンピース姿や胸元を大胆に見せた写真集のオフショットなどを公開してきた長濱。2025年6月の投稿では、フィンランドの海で撮影されたセクシーなビキニショットをアップし、「すごい…」「フィンランドでもやっぱりねるちゃんは野生児だ