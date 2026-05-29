5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、最新プロジェクト「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の幕開けを飾るデジタルシングル「アイドルパワー (Official Promotion Video)」を、きょう公開した。【写真】寄り添い合う…山中柔太朗＆吉田仁人「アイドルパワー」は、2026年、“日本を元気に！”というテーマのもと制作されたエールソングとなっている。楽曲には、「アイドル」を応援するすべての人への肯定とリスペクト