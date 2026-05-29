きょうから、気象庁による新しい防災気象情報の本格的な運用が始まりました。これを受けＫＮＢでは、いざという時に正確な情報を迅速に伝えられるよう、災害の発生を想定した訓練を行いました。武道アナウンサー・上野アナウンサー「危険な場所にいる方、早めの避難を心がけてください」「ここで新しい情報が入りました。レベル４大雨危険警報が富山市全域、滑川市、射水市、高岡市に発表されました」この訓練は、きょ