立山黒部アルペンルートなどを運営する「立山黒部貫光」はきょう、今年３月期の決算を発表しました。国内客が好調に推移したことなどから、３期連続の増収増益、営業利益は過去最高となりました。立山黒部貫光がきょう発表したグループ３社の連結決算は、売上にあたる営業収益が７９億１１００万円で、前の年度より７パーセント増え、過去２番目の売上となりました。営業利益は２３億５８００万円、経常利益は２