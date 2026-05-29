中東情勢の県内への影響を話し合う県の連絡会議が、きょう開かれました。価格上昇や資材不足などの影響が幅広い分野に広がっています。富山県新田知事「現場から切実な不安の声が届いているところでございます」会議には、新田知事や県の各部局長が出席し、県内の現状を報告しました。企業などを管轄する商工労働部からは、各業界団体からヒアリングを行った結果が報告されました。山室芳剛商工労働部長「建設業での資材の調達