バスケットボールBリーグの表彰式で、リーグ初となる3季連続3度目のレギュラーシーズンMVPを受賞した宇都宮のD.J・ニュービル＝29日、東京都内バスケットボールBリーグの表彰式が29日、東京都内で行われ、今季、宇都宮でプレーした米国出身ガード、D.J・ニュービルがリーグ初となる3季連続3度目のレギュラーシーズン（RS）最優秀選手賞（MVP）に輝いた。RS59試合に出場し、1試合平均で19.0得点、6.4アシスト、5.0リバウンドをマ