県内の住宅の新築着工数は先月が４１３戸で、法律改正の影響があった去年の４月に比べると大幅に増えましたが、それ以前の水準には届かなかったことが国土交通省の調査で分かりました。国土交通省のまとめによりますと先月、県内の住宅の新築着工数は４１３戸で、去年４月に比べて１９４戸増え、増加率は８８．６％でした。背景には、去年４月は「改正建築基準法」の施行により着工数が大幅に減ったことがあります。一方でおととし