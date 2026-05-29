人気モデル兼ポーカー美女が勝負どころで鋭いコール。直後の喜びリアクションが場を沸かせた。【映像】人気急上昇中のポーカー美女、あどけなさと“真剣表情”のギャップ美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第7回が5月23日に配信。和気あいあいとした雰囲気で始まった予選Dテーブルで、谷口彩菜が勝負師の顔を見せた。この場面で谷口の手札はク