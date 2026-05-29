金塊を奪う準備をしたとして、警視庁小岩署は２９日、東京都調布市、職業不詳の男（２０）と、住所・職業不詳の男（１９）を強盗予備容疑で逮捕した。発表によると、２人は２８日朝、江戸川区東小岩の路上で、乗用車内に軍手を用意して強盗の準備をした疑い。２０歳の男は「強盗をしようとは思っていなかった」と容疑を否認し、１９歳の男は「知らない人たちと一緒に金塊をとるために来た」と認めている。捜査関係者によると