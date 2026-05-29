日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長（49）と、NHKの井上樹彦会長（68）が29日、都内のNHKで同局の経営広報番組「どーも、NHK」（日曜日午前10時35分、総合）の収録で特別対談した。サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会を、NHKが地上波とBSで全104試合放送することを受けて、対談の最後に宮本会長が「お聞きしたいのが、今回のW杯、放映権が高騰化したことです。将来にわたって（放映権が）高くなっていったとしても、放