職人の高齢化などで、建設業界は深刻な人手不足に。こうした中、名古屋の建設会社が将来を担う人材確保や育成に向け、最新設備を備えた研修施設で勝負です。 【写真を見る】深刻な人手不足が続く建設業界 名古屋の老舗企業が“最新の研修施設”で担い手の人材育成めざす 得意とする新幹線線路の保守作業なども実践的に訓練 名工建設 5月29日、研修施設を公開したのは名古屋に本社を置く「名工建設」。東海道新幹線の線路の保守作