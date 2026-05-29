9人組ボーイズグループ超特急のリョウガ（31）が29日、グループの公式サイトでインフルエンザに感染し、6月1日まで自宅療養すると発表した。公式サイトでは「リョウガがインフルエンザに感染していることを確認致しましたのでご報告申し上げます。今後につきましては、医師の判断に伴い6月1日まで自宅療養及び健康観察を行ってまいります」と報告。5月30日に出演予定だったNHKの音楽番組「Venue101」や出席予定だったイベント「Hon