飼い主さんが撫でてあげると、ワンコはとても幸せそうなお顔に。しかし撫でるのをやめた瞬間に、別の犬になったかのように表情が変化して…？投稿は記事執筆時点で70万6000回再生を突破。「可愛すぎる」「癒される」「めっちゃ表情豊かな子！」といった声が寄せられています。 【動画：とんでもなく幸せそうな顔で甘える犬→撫でるのをやめた瞬間…想像を超える『表情の変化』】 ワンコを撫でると幸せそうなお顔に YouTube