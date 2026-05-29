すでに発表されている2026W杯のドイツ代表メンバーでは、センターバック枠でレアル・マドリードDFアントニオ・リュディガー、バイエルンDFヨナタン・ター、ドルトムントDFニコ・シュロッターベック、ニューカッスルDFマリック・ティアウを招集していて、いずれもトップクラブで戦う実力者だ。ただ、EURO2024を最後に現役を退いたドイツの名手トニ・クロースにはもう一人呼んでほしいセンターバックがいたという。ポッドキャスト『E