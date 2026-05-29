英『BBC』によると、マンチェスター・シティはノッティンガム・フォレストMFエリオット・アンダーソンの獲得レースで優位に立っているようだ。今季のプレミアリーグで評価を大きく高めたMFには、マンチェスター・ユナイテッドなど複数のビッグクラブが関心を寄せている。アンダーソンは今季、フォレストの中盤で攻守両面に存在感を発揮した。低い位置からゲームを組み立てながら、前線へのボール運びやチャンス創出にも関与。クラ