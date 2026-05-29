今季プレミアリーグで3位に入り、来季のチャンピオンズリーグ出場権を確保したマンチェスター・ユナイテッド。さらに上を目指すためにも今夏の補強が重要となるが、現在はアタランタMFエデルソンの獲得に近づいているとされる。エデルソンはアタランタで確かな実績を残してきた選手だが、セリエAでのパフォーマンスがプレミアリーグの環境に合うかは分からない。というのも、マンUは過去10年にセリエAの選手獲得に6億ユーロ以上を