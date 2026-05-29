先日、日本代表が2026W杯初戦で対戦するオランダ代表のメンバーが発表された。FW枠ではオランダ代表歴代最多得点記録の持ち主であるメンフィス・デパイを筆頭に、ローマで大活躍のドニエル・マレンといった選手が選ばれたが、そこにバーンリーでプレミアリーグ11ゴールを挙げたジアン・フレミングの名前はなかった。バーンリーは今季プレミア19位に終わり、2部へ降格するチームだ。チームの結果は残念だったが、その厳しいチーム環