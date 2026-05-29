ビジャレアルは来季に向け、エスパニョール所属のDFカルロス・ロメロを戦力として迎え入れるようだ。下部組織出身の24歳は、期限付き移籍先のRCDエスパニョールで大きく成長。ラ・リーガ屈指の左サイドバックとして評価を高めている。『MARCA』によると、ビジャレアルはロメロとの新契約締結に向けて最終調整を進めている模様。役割や立場の変化に合わせた条件見直しも行われているようだ。ロメロは、今夏退団予定のDFアルフォンソ