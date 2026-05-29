俳優の水上恒司が２９日、都内で主演映画「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ―犯罪都市―」（内田英治監督）の初日舞台あいさつに、福土蒼汰、ユンホらと登壇した。元暴走族総長の新人刑事という役どころに「これまで型にはまらない役をやってこなかったので、新鮮でした。自由度も高くて」と新境地を開いた様子。性格に関しては自身に通ずるところがあるといい、「僕のことを知っている人ほど、そのままだと言う」と語った。同作は悪