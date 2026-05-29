男子プロバスケットボールＢリーグの年間表彰式が２９日、東京・有明ガーデンシアターで行われた。チャンピオンシップで初優勝を果たした長崎の馬場雄大は、２年ぶり２度目のベストディフェンダー賞を受賞。レギュラーシーズンセカンドチームにも選出された。表彰式では上下ブルーのスーツに身を包み、コート上とはイメージをガラリと変えた。壇上では「個人賞は皆さんの支えがあってのこと。コーチングスタッフの皆さん、僕た