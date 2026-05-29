６月１３日に東京・トヨタアリーナ東京で開催される国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ」の授賞式で、１２組のアーティストがパフォーマンスを行うことが決定した。パフォーマンスを行うのは、ＨＡＮＡ、ＭＩＳＡＭＯ、サカナクション、東京スカパラダイスオーケストラｗｉｔｈＳｐｅｃｉａｌＧｕｅｓｔｓ（ＬｉＳＡ、ＴＡＫＵＭＡＦｒｏｍ１０―ＦＥＥＴ、アイナ・ジ・エンド）、羊文