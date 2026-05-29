日本バレーボール協会は２９日、公式Ｘでビーチバレーのジャパンツアー名古屋大会（ｔｏｎａｒｉｎｏラウンド）についての措置を公式Ｘに投稿。「５月３０日（土）、３１日（日）に開催する本大会では、碧南ラウンドに続き、関係者を除く観客の皆様による、会場内での携帯電話を含むすべての機器による写真・動画撮影を全面禁止とさせていただきます。また、撮影機能付きスマートグラス（眼鏡）の着用、ならびに双眼鏡・オペラ