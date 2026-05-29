2026年10月に配信のNetflixのドラマ「俺のこと、なんか言ってた？」。宮藤官九郎が脚本を手掛ける同作は、役所広司を主演に据え、"承認欲求"をテーマに描くヒューマンコメディだ。ロンドン・グローブ座で日本人初の主演を飾った主人公・高瀬川玄(役所)が、ある日突然、世界から忘れ去られてしまい、すべてを失い強制リセットされた人生で再起をはかる、というストーリー。ユニークな設定で展開される物語はもちろん、同じく宮藤脚