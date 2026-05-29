首都直下地震の発生に備え、政府がまとめた「緊急対策推進基本計画」の改定案が明らかになった。最大１万８０００人と想定する死者数を今後１０年間で半数以下に減らし、火災対策に有効な「感震ブレーカー」の普及を目指す。計画の改定は２０１５年以来となる。政府が昨年１２月に公表した最新の被害想定では、マグニチュード７級の地震で、建物被害は最大で全壊が約１３万棟、焼失が約２７万棟の計約４０万棟に上るとしている