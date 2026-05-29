タレント鈴木紗理奈（48）と、あのが共演したTBS系「それSnowManにやらせてください」が29日、予定通り放送された。2人は「TSC東京それスノコレクション×ユニクロコラボSP」に審査員として出演。2人は間に1人挟む形で審査員席に着席した。今回の放送は、Snow Manメンバーがテーマに沿って選んだコーディネートを審査員が寸評する企画で、トップバッターで登場した深澤辰哉（34）のコーディネートに対して、鈴木とあのは肯定を意