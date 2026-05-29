田中幹也がオリックス戦で好守を披露■オリックス ー 中日（29日・京セラドーム）中日の田中幹也内野手が29日、京セラドームで行われたオリックス戦に「2番・二塁」で出場すると、超美技で敵地を魅了した。さっそくファンを「本当に忍者そのもの」と驚愕させた。田中は2回1死、オリックスの渡部が放った二遊間へのゴロに反応した。難しいバウンドとなったが、スライディングしながらタイミングを合わせてキャッチ。体勢をすぐ