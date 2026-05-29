ゲーム『ドラゴンクエスト』の展覧会「ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE −まだ見ぬ冒険の舞台へ−』」が、7月17日（金）〜9月6日（日）の期間、東京・原宿にある東急プラザ原宿「ハラカド」4階MAZE、2階COVERで開催される。【写真】めっちゃ楽しそう！没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」のイメージ■オリジナルグッズも用意今回開催される「ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴン