５月３０日の「ごみゼロの日」にあわせ県建設業協会は２９日、県内全域で「道路クリーン作戦」を実施しました。 地域の美化活動の推進や道路の安全を守るため、県建設業協会が毎年実施している道路クリーン作戦。前橋市の群馬建設会館では出動式が開かれ、前橋支部の泉野髙志支部長が「この活動は協会の根幹である、地域を守ることを具現化するものです」と、会員事業者ら約１８０人を激励しました。 ２９日