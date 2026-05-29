去年実施された国勢調査の速報値が発表され、群馬県の人口は１８６万７０００人余りと、前回の調査から約７万人減少しました。人口減少は５回連続です。 県が２９日発表した国勢調査の速報値によりますと、去年１０月１日現在の県の人口は１８６万７５８２人でした。前回・２０２０年の調査と比べ７万１５２８人減少し、５回連続で前回を下回りました。 一方、世帯数は８１万６１０４世帯で、前回と比べ１万世帯余り増え、過去