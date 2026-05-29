今月１５日に草津白根山の噴火警戒レベルが引き下げられたことを受け、国道２９２号・志賀草津道路の一部区間の通行止めが解除され２９日、全線開通しました。 通行止めが解除されたのは、国道２９２号・志賀草津道路のうち、草津町の殺生ゲートから嬬恋村の万座三差路までの、約８．５キロの区間です。２９日殺生ゲートでは、解除を待つ車が列を作って並び、午後１時にゲートが開くと次々と走り出しました。