news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「“リフォーム詐欺”相場の3倍超か…男ら逮捕“トクリュウ”か」についてお伝えします。◇メガネとマスクをつけた茶髪の男は、伊藤幹太容疑者（28）です。警察によりますと、伊藤容疑者ら5人は、50代の女性に「ユニットバスも全部交換しないとダメ」などとウソを言い、リフォーム工事の代金をだまし取った疑いなどがもたれています。5人は神奈川県を中心に、相場よりも3倍以上