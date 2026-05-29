2021年に刑事事件で勾留中の依頼人から頼まれて自宅を訪れた際、ろうそくの火を消し忘れ全焼させたなどとして、福岡県弁護士会は29日、末広清二弁護士（61）を業務停止2カ月の懲戒処分とした。聞き取りに「屋内が暗かったため家にあったろうそくを使った。真摯に受け止める」と話している。依頼人が懲戒請求していた。弁護士会によると、依頼人の国選弁護人に選任されていた末広弁護士は、書籍や寝具を差し入れてほしいと頼ま