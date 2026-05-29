テレビ朝日系「ザワつく！世界の絶景２時間ＳＰ」が２９日に放送され、タレントの長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。この日、一茂は「国家資格の取得」を報告。「そんな超難関のものじゃない」と前置きしながら「一応国家資格なんですよ…」と「無人航空機操縦者技能証明書」と記された免許を公開。高嶋は「すごーい！」と感心した。一茂は「これ、ドローン（の免許）。今のドローン