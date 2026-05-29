女優の岸井ゆきのが２９日までに自身のインスタグラムを更新。カンヌ国際映画祭での様子を公開した。岸井は「カンヌ国際映画祭がおわりました。ワールドプレミアありがとうございました。『すべて真夜中の恋人たち』は、今まで作られた映画と同じように大切な作品です」と書き始め、映画祭での様子を複数枚アップ。「川上未映子さんの原作にこの映画に導かれたチームでカンヌまで来れたことがほんとうに嬉（うれ）しく、誇りに