◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―ヤクルト（２９日・楽天モバイル）楽天・岸孝之投手（４１）の史上１４人目となる２０年連続勝利はお預けとなった。今季初先発は５回８安打３失点。３点ビハインドで降板となった。初回、オスナの遊ゴロの間に先制点を奪われると、４回、内山に２ランを許した。今季初めて１軍に昇格した４１歳のベテラン右腕。「少なからず緊張はすると思います。相手打線どうこうではなく、マウン