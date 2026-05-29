三井住友カードは5月29日、同社が発行する最上位カード「三井住友カード Visa Infinite」の2026年7月開催分となる会員限定イベントラインアップを公開した。○「京都 南禅寺畔 瓢亭」で懐石料理とホタル観賞を楽しむ7月4日、「京都 南禅寺畔 瓢亭」(京都府・南禅寺)にて懐石料理と1000匹のホタルによる光の饗宴を愛でる会を開催する。募集人数は24名で、エントリー締切は6月1日。同店の本館広間を借り切り、400年余の歴史を有し、