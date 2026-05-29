5月29日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは「国家情報局」というテーマで、ジャーナリストの青木理氏に話を伺った。 長野智子「今日は国家情報局のお話を青木さんに伺っていきたいと思いますよ」 青木理「僕