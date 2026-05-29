◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―中日（２９日・京セラドーム大阪）中日の石伊雄太捕手が、４号の同点ソロを放った。０―１の４回２死でオリックスの先発・ジェリーの内角球を捉えた。打球は、青色に染まった左翼席ギリギリにスタンドイン。昨季３本塁打を上回る一発に「先制された中で、早い回で追いつけたのでよかったです。次の打席も、打てるよう準備します」と笑顔。若き女房役が、出場１６試合ぶりの一発