男子プロバスケットボールＢリーグの年間表彰式が２９日、東京・有明ガーデンシアターで行われた。個人表彰ではＤ・Ｊ・ニュービル（宇都宮）がレギュラーシーズン最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた。３年連続３度目の受賞。１試合平均１９・０点の得点力に加え、６・４アシストはリーグ１位。クラブの東地区優勝に大きく貢献した。今季から北海道に加入した、２４年パリ五輪代表の富永啓生はベストファイブに選出された。全体６