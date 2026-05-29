卵から完全に人の手で育てた「完全養殖うなぎ」の蒲焼が29日から試験的に一般販売されました。 鹿児島市のうなぎ店からは今後の広がりを期待する声も聞かれました。 うなぎの「完全養殖」の技術はおよそ30年前から国によって研究されていて、その技術指導を受けた水産会社が2022年度から完全養殖に取り組んできました。 鹿児島で育てられたその完全養殖うなぎの蒲焼が29日から東京の百貨店やインターネットで試験販売