ピザ作りの常識が、今日ガラリと変わります。粉は小麦粉だけ。イーストも、こねる力も、オーブンすら不要です。さらにボールもいりません！材料をフライパンに入れて混ぜ、5分ほどおきます。フライパンいっぱいに大きく広げてのばせば、生地の完成〜。最重要ポイントは、フライパンで片面を焼いたら、裏返す前にピザ用チーズをフライパンに散らすこと！生地の下で焼けたチーズがカリッと香ばしく絶品。「あ、ピザ食べたい」と思