一般の家庭で飼育され、有事の際に出動する嘱託警察犬の競技会が、29日大分県大分市で開催されました。 この競技会は嘱託警察犬の能力向上を目的に毎年行われているものです。 嘱託警察犬の競技会 2026年は6匹が参加。 爆発物の捜索を想定し合わせて10か所の箱などから火薬と硫黄の臭いが付いた布を判別する競技などが行われました。 ◆警察犬の指導士 渡辺久恵さん 「（犬が）健康でなければ100％の捜索