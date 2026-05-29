大分県大分市の大分七夕まつりが2026年は8月の7日と8日に行われることになりました。 大分市の夏の風物詩、大分七夕まつり。2025年は2日間で39万人が来場しました。29日は祭りを主催する振興会の総会が開かれ2026年の実施計画が決まりました。8月7日と8日の2日間の日程で行われます。 また祭りの呼び物である府内戦紙は初日の7日に行われ、山車の数は2025年よりも2基少ない13基の予定です。 またこちらも大分市の夏を彩るイ