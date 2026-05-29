29日午前、大分県大分市内の市道の十字路で車同士が衝突する事故があり、1人が病院に搬送されました。 大分市の事故現場 ◆TOS刀祢優月記者 「現場は住宅に囲まれた道路。この道を直進していた車と脇道から出てきた車が衝突し衝撃で横転してしまっている」 事故があったのは、大分市豊町の市道の十字路です。警察によりますと、29日9時ごろ、一方通行を直進していた普通乗用車と右側から来た普通乗用車が出合