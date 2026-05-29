テレビ大分 2025年の国勢調査の結果が29日公表され、県内の人口は107万6000人あまりで戦後最少となりました。 国勢調査は国が5年ごとに国内すべての人と世帯を対象に行うものです。29日は結果の速報値が公表され、2025年10月1日時点の県内の人口は107万6875人で戦後最少となりました。 全国47都道府県では34位、九州・沖縄8県の中では6位でした。県内の人口は、1955年がピークで127万7199人で、1985年以降は右肩下