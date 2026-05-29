5月31日の世界禁煙デーを前に、大分県大分市で29日朝、禁煙を呼びかける街頭啓発活動が行われました。 JR大分駅前 JR大分駅前で行われた街頭活動には大分市の職員のほか、日本語学校の学生などが参加しました。 そして、通勤や通学する人たちにポケットティッシュを配るなどして、禁煙や他の人が吸った煙を吸わされる「受動喫煙」の防止を呼びかけました。 JR大分駅前 ◆大分市保健所