暑さの一方で、来週、九州付近には台風が接近する恐れがあります。 大分県内への影響について気象予報士の大波多さんです。 台風6号は現在、日本の南の海上にあり、中心気圧は998ヘクトパスカル、1時間に20キロの速さで北西に進んでいます。 台風は沖縄付近まで北上した後、来週には向きを東よりに変えて九州の南を進んでいく可能性が高くなっています。 雨雲と風の予想を見ていくと台風が九州に接近するのは2日火曜日午後