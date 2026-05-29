29日の大分県内は観測地点の半数以上で最高気温が30度以上の真夏日となりました。 こんな日に恋しくなるのがかき氷ですが、氷を作る工場にも中東情勢の影響が出ています。 日田市の大原屋 高気圧に覆われ暖かい空気が流れ込んだ29日の県内。佐伯市蒲江では最高気温が30.9度と5月の観測史上最高を更新しました。 また竹田でも30.9度、日田で30.7度など県内8つの観測地点で30度以上の真夏日となりました。