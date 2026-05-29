外国人の在留許可に関する手数料の上限額を４４年ぶりに引き上げる改正出入国管理・難民認定法が２９日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。野党からは国民民主、公明両党などが賛成し、立憲民主、共産両党などは反対した。同法は今後の物価上昇を考慮し、手数料の上限額を現行の１万円から在留資格の変更や更新は１０万円、永住許可は３０万円にそれぞれ引き上げる。このほか、外国人の入国の可否を渡航前に