【「本なら売るほど」×「新潮文庫」コラボ】 展開中 （C）新潮社写真部 【拡大画像へ】 新潮社は、マンガ「本なら売るほど」と新潮文庫のコラボレーション企画として、「夜間飛行」と「恋人たちの森」の期間限定帯版を全国の書店にて順次発売している。 「本なら売るほど」は児島青氏による作品で「マンガ大賞2026」大賞、「このマンガがすごい！2026」オトコ編第1位などを獲得。古